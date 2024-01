'We love Enzo' nel segno della Memoria ricordando Moscato

'We love Enzo' si chiude nel segno della memoria per non dimenticare la tragedia dell'Olocausto: l' ultimo spettacolo del percorso dedicato alla lingua scenica di Enzo Moscato, il drammaturgo e attore recentemente scomparso, vedrà protagonisti nella sala Assoli Cristina Donadio, Vincenza Modica, Giuseppe Affinito e la piccola Isabella Mosca Lamounier.

Da venerdì 2 febbraio (ore 20,30) a domenica 4 febbraio ore 18.00) sul palco 'Kinder-Traum Seminar' ovvero 'Seminario sui sogni dei bambini' ma anche 'Seminario sui bambini in sogno', a giusta interpretazione del titolo tedesco è infatti volutamente lasciata nell'ambiguità. Lo spettacolo è una raccolta di differenti voci quali Janusz Korczak, Tadeusz Kantor, Etty Hillesum, Primo Levi, Elie Wiesel, Gitta Sereny, Tzvetan Todorov, Mary Berg, Bruno Bettelheim, Robert Antelme, Edith Stein, Paul Celan, Marina Cvetaeva. Le Immagini sceniche sono di Mimmo Paladino. Le proiezioni sono di Fabio Calvetti, luci e audio di Simone Picardi e Sebastiano Cautiero, la produzione è della Compagnia Teatrale Enzo Moscato/Casa del Contemporaneo.

"Ma non è una rielaborazione storico-cronologica di quegli avvenimenti, né potrebbe esserlo - scriveva Moscato nelle sue note - visto che il luogo prescelto per la ri-vivificazione mnemonica-emotiva degli stessi non è un libro né una filmica trascrizione documentaristica, bensì il Teatro, sede per eccellenza non dei domini dei fatti o del reale, ma del simbolico e dell' immaginario".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA