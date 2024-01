Relazione su internet, si fa dare 40 mila euro da un 60enne

In meno di due anni si è impossessata di oltre 40 mila euro dopo aver instaurato con la vittima della truffa una relazione sentimentale virtuale nata su un social network. La donna, una 50enne di origini italiane da vent'anni emigrata negli Stati Uniti, è riuscita a farsi consegnare da un 60enne di Caposele, in provincia di Avellino il denaro in distinti bonifici facendo credere alla vittima che presto sarebbe tornata in Italia per incontrarlo e vivere insieme. Alla fine il 60enne ha trovato il coraggio di denunciare la vicenda alla locale Stazione dei carabinieri che sono riusciti a risalire alla donna che è stata denunciata per truffa aggravata.



