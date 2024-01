Continua protesta nel Sannio, per agricoltori notte nel presidio

"Da qui non ci muoviamo". E' la risposta degli agricoltori sanniti che, all'indomani della protesta dei trattori nella città di Benevento, hanno deciso di continuare a manifestare dopo aver trascorso la notte presso la Rotonda dei Pentri, alle porte della città, dove hanno allestito un presidio.

"Fino a quando non avremo risposte certe e credibili da parte delle istituzioni - dice Gabriele Forte, uno dei portavoce di "Riscatto agricolo" che ha organizzato l'iniziativa - continueremo a manifestare. La gente comprende la nostra protesta tanto da accoglierci come eroi".



