A fuoco gazebo pizzeria, presunto autore fermato dalla Polizia

La Polizia di Stato ha individuato e sottoposto a fermo di polizia giudiziaria una persona ritenuta responsabile dell'incendio del gazebo della pizzeria '@social pizza' di via Scarlatti, nel quartiere Vomero a Napoli. Il presunto autore dell'incendio che ha distrutto il gazebo della pizzeria è un ex dipendente 47enne che non era riuscito a superare il periodo di prova. Alla sua rapida individuazione si è giunti nell'ambito di indagini che hanno visto operare in sinergia di carabinieri, Polizia di Stato e polizia locale. L'uomo è stato inquadrato da un sistema di videosorveglianza e successivamente riconosciuto dal nipote del titolare dell'esercizio commerciale vittima del rogo



