Sicurezza alimentare, rinnovata intesa tra Medeaterranea e Nas

Legalità e sicurezza alimentare al centro dell'accordo triennale Nas-Medeaterranea rinnovato con l'Ipseoa Tor Carbone di Roma, come recepimento del protocollo nazionale siglato nel 2019 tra il Miur e l'arma dei carabinieri.

A sottoscrivere il documento - che consentirà il prosieguo delle attività formative nelle scuole secondarie di secondo grado del Lazio che aderiscono al Polo Tor Carbone - sono stati Cristina Tonelli, dirigente scolastica dell'istituto alberghiero, Polo didattico di riferimento regionale, e il presidente dell'ente di formazione Medeaterranea, Massimiliano Quintiliani, alla presenza del comandante del Nas Carabinieri di Roma, maggiore Giancarlo Di Niso, e del luogotenente Gennaro Barone.

Gli interventi, seminari scientifici ed incontri didattico-educativi, saranno realizzati col supporto del personale specializzato del Nas, in una logica di formazione interattiva, dall'accademia Medeaterranea, da oltre un decennio impegnata in attività di divulgazione e formazione scientifica con il Miur e altri enti di ricerca nazionali e internazionali.

"Formiamo e sensibilizziamo, in tutte le regioni italiane, di concerto con i Nas nazionali, gli studenti, ma anche le loro famiglie, sui temi della sicurezza alimentare, della dieta mediterranea e dell'impatto sulla salute dei corretti stili di vita, anche sociale", sottolinea Quintiliani.

"Siamo convinti, infatti - aggiunge -, che coniugare la competenza tecnico-scientifica con la cultura della legalità e del corretto esercizio della democrazia possa senz'altro formare dei buoni cittadini del domani".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA