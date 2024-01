Rossi (Lavazza), progetto può cambiare vita a ragazzi fragili

"Con questo progetto insegniamo ai ragazzi in situazioni di fragilità e di vulnerabilità ad essere baristi: una cosa molto semplice, ma che a volte può cambiare le prospettive di vita di un ragazzo o di una ragazza dandogli un'opportunità lavorativa diversa e nuova". Lo ha detto Veronica Rossi, sustainabilty senior manager Gruppo Lavazza e manager Fondazione Lavazza, in occasione della presentazione del programma 'A Cup of Learning', il modello di formazione che Fondazione Lavazza rivolge ai giovani di fasce disagiate della popolazione, in cerca di opportunità lavorative nel mondo del caffè.

Il programma è nato a livello internazionale nel 2017 ed ha preso il via in India. Ad oggi conta, a livello mondiale, oltre 600 ragazzi coinvolti, oltre 100 tirocini svolti in 17 Paesi nel mondo. Il progetto a Napoli è stato realizzato in collaborazione con 'La Casa del sorriso' di Cesvi nel quartiere di San Pietro a Patierno, periferia difficile di Napoli, dove si è svolto il training. Inoltre, l'edizione realizzata nel capoluogo campano è stata fonte d'ispirazione nella scelta di Lavazza di raccontare il progetto in Mare Fuori. I ragazzi che hanno partecipato al training hanno infatti avuto l'occasione di incontrare e dialogare con Massimiliano Caiazzo, tra i protagonisti della serie diventata un cult. "Questi ragazzi avevano proprio voglia di imparare, di stare con noi, di carpire tutte le informazioni possibili - ha sottolineato Rossi - hanno accolto con grande entusiasmo il nostro programma e lavorare in questa città dove c'è una cultura del caffè molto radicata e un grande amore per questa bevanda è stato molto divertente ed entusiasmante".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA