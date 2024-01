Rapine a ragazzini, due incensurati 18enni fermati a Napoli

Prima hanno portato via il cellulare ad alcuni ragazzini, poi ad un altro giovanissimo in viale Colli Aminei. Utilizzando una pistola scenica, a bordo di uno scooter con targa coperta hanno messo a segno, la notte scorsa, tre rapine a mano armata. Ma i due 18enne, entrambi incensurati, sono stati bloccati ed ora dovranno rispondere di rapina aggravata.

Sono stati i militari della stazione e del nucleo operativo del Vomero ad arrestarli in strada, dopo una rocambolesca fuga: addosso avevano 50euro e 4 telefonini, tra questo uno smartphone rapinato poco prima nel centro di Pozzuoli ad un ragazzo. Sono stati portati entrambi al carcere di Poggioreale. Continuano l'indagini per verificare il loro coinvolgimento in altri episodi simili.



