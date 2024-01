Libri: ecco "Napoli greca. Alla scoperta della città antica"

Sarà presentato domani, 31 gennaio, alle 18, alla Feltrinelli Napoli, il libro "Napoli greca. Alla scoperta della città antica" (Intra Moenia) di Teresa Tauro. Il volume, rilevano gli organizzatori dell'evento, "rappresenta una nuova e più aderente narrazione sulle origini di Neapolis.

L'iniziale nucleo urbano della colonia greca - con la sua acropoli, l'agorà, mura, porte e strade - ci viene restituito come modello di città ideale per il mondo dell'epoca. Filosofia, astronomia, geometria, aritmetica, tutto l'antico sapere che hanno concorso a realizzarla viene raccontato con cura scientifica. Un libro che è anche una guida alla scoperta della Napoli Greca: basterà seguire la passeggiata descritta e raccontata anche da una voce narrante attraverso i QR-Code inseriti nella seconda parte del testo". Scrive Maurizio de Giovanni nel suo "cameo" al libro: "Guardatela da vicino, questa città. Salite su una delle sue colline e osservate il mare, la montagna e la culla brulicante della sua gente. Capirete immediatamente che questo è un viaggio ancora in corso, compiuto senza muoversi dallo stesso luogo. Un viaggio di venticinque secoli, ancora lontano dal raggiungere la sua meta".

Presenteranno il libro alla Feltrinelli di Chiaia Alfredo Bucaro, professore ordinario di Storia dell'Architettura alla Federico II, Stefano De Caro, già direttore generale del Centro Internazionale di Studi per la conservazione e il restauro dei beni culturali, Bruno Discepolo, assessore al Governo del Territorio-Urbanistica della Regione; modererà Anna Copertino.

Sarà presente Sergio Siano, fotoreporter del quotidiano Il Mattino e autore delle fotografie del libro. Teresa Tauro è architetto e ricercatrice, collabora con la Soprintendenza, l'Arcidiocesi e il Comune. Si occupa di Restauro monumentale, Restauro e rilievo archeologico e Allestimenti museali, oltre che di storia di Neapolis e della sua origine.



