Il prefetto di Napoli in visita istituzionale a Ischia

Il prefetto di Napoli Michele Di Bari arrivato in tarda mattinata ad Ischia per una visita istituzionale sull'isola.

Di Bari è sbarcato al porto di Casamicciola ed accompagnato dal sindaco della cittadina termale Ferrandino e dal commissario alla ricostruzione Legnini si è recato in visita al Celario, epicentro della frana che a novembre 2022 fece 12 vittime.

Dopo il prefetto ha dapprima fatto il punto della situazione sugli interventi post sisma e post frana al comune di Casamicciola ed attualmente sta incontrando i sindaci isolani, i vertici delle forze dell'ordine ed il vice presidente regionale Bonavitacola presso la sede del Commissariato alla Ricostruzione, ad Ischia Porto.



