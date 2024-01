Furgone a fuoco, incendio si propaga anche a palazzina

Un violento incendio è divampato alle tre della scorsa notte nel centro di Avellino. Un furgone parcheggiato in via Leonardo Di Capua, nel Rione Parco, ha preso fuoco. Le fiamme si sono propagate ad altre tre auto in sosta e alla vicina palazzina. I mezzi sono andati completamente distrutti e gravi danni di sono registrati al primo piano dell'edificio che è stato fatto evacuare dai Vigili del Fuoco intervenuti sul posto con due squadre del Distaccamento provinciale di Avellino. Non si registrano persone ferite.

Sulle cause che hanno provocato l'incendio indagano i carabinieri.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA