Da Napoli ad Avellino per compiere furti, due arresti

Erano arrivati ad Avellino con un'auto presa a noleggio per compiere furti. Dopo aver rubato un'Audi parcheggiata nel centro di Avellino sono stati però intercettati da una "Gazzella" dei carabinieri in servizio di perlustrazione. Due giovani di Napoli, di 24 e 26 anni, sono stati bloccati e arrestati dopo aver tentato di darsi alla fuga a piedi, in attesa che un terzo complice, un giovane di 17 anni che è stato denunciati al Tribunale die Minorenni dii Napoli, li prelevasseco l'altra auto. Sequestrati un flex,diverse centraline di auto rubate, sette smartphone e vari attrezzi da scasso. I due giovani, risultati conprecedenti penali, sono stati trasferiti in carcere ad Avellino.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA