Controlli CC Forestale, sequestrato un capannone a Poggiomarino

I Carabinieri del Nucleo Forestale di Roccarainola, del Gruppo Carabinieri Forestale di Napoli, nell'ambito delle costanti attività di controllo finalizzate alla tutela e alla salvaguardia del patrimonio ambientale e paesaggistico, hanno posto sotto sequestro, a Poggiomarino, un capannone industriale di circa 400 metri quadri, all'interno del quale era stata allestita un'attività artigianale con diverse attrezzature industriali. L'attività si è svolta nel comune di Poggiomarino in provincia di Napoli.

I sigilli sono stati apposti a seguito delle verifiche presso l'ufficio tecnico del Comune.

Per le irregolarità riscontrate in materia edilizia e ambientale da parte dell'attività artigianale, sono state denunciate tre persone.



