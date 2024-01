Assi per bloccare isola ecologica nel Napoletano

Assi di legno per bloccare il corretto funzionamento della mini isola ecologica installata all'interno del parcheggio Palatucci di via Alcide De Gasperi a Torre del Greco. È quanto hanno scoperto questa mattina gli operatori del servizio di raccolta dei rifiuti, che oltre a trovare il punto manomesso, hanno anche dovuto constatare che parte degli scarti differenziati erano stati impropriamente mescolati.

"Si tratta di un ennesimo atto di sabotaggio che, come amministrazione comunale, siamo chiamati a registrare - afferma il sindaco della città vesuviana Luigi Mennella - Per fortuna l'azione dei vandali non ha causato danni irreparabili all'isola ecologica e dopo le opportune manovre per liberare i portelloni e la pulizia avviata nell'area, il macchinario ha ripreso a funzionare regolarmente".

Immediata è scattata la segnalazione al comando di polizia municipale: l'area in questione, infatti, è dotata di un sistema di videosorveglianza, appositamente potenziato proprio per meglio controllare l'intera zona. "Abbiamo allertato il comandante della polizia locale - sottolinea l'assessore con delega all'Ambiente del Comune di Torre del Greco, Antonio Ramondo - affinché siano recuperate le immagini e si faccia chiarezza su quanto avvenuto. Svolgeremo ogni necessaria azione atta a stanare questi eco-criminali, che certo non possono pensare di destabilizzare il lavoro portato avanti dall'amministrazione per risanare un settore nevralgico come quello legato alla raccolta dei rifiuti".





