Appalti, perquisizione Gdf nella sede della Provincia di Salerno

Mattinata di perquisizioni ed acquisizioni di documenti per la Guardia di Finanza di Salerno.

I militari hanno fatto tappa nella sede della Provincia a Salerno, al Comune di Capaccio Paestum e nello studio legale di Franco Alfieri, sindaco della città dei templi nonché presidente della Provincia.

L'attività, coordinata dalla Procura di Salerno, ha visto impegnati a Palazzo Sant'Agostino, sede della Provincia, i militari per l'intera mattinata nella stanza del presidente Alfieri senza recarsi in altri uffici.

La Guardia di Finanza di Salerno ha poi effettuato acquisizioni di documenti anche al Comune di Battipaglia. Stando a quanto si apprende le attività rientrano tutte nello stesso filone investigativo. Da quanto si apprende, la vicenda riguarderebbe un appalto legato alla pubblica illuminazione.

"Cielo sereno non teme tempesta", afferma in una nota Alfieri in merito agli accertamenti effettuati questa mattina dalla Guardia di Finanza. "Esprimo piena fiducia nella magistratura e negli organi inquirenti - aggiunge - con la certezza che presto si farà chiarezza nell'interesse mio, degli enti che amministro e dei cittadini che ogni giorno mi rinnovano la loro fiducia.

Continua il mio impegno come sindaco di Capaccio Paestum e Presidente della Provincia di Salerno con la dedizione, la determinazione e la tenacia che da sempre mi appartengono e da sempre contraddistinguono il mio agire".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA