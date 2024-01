A Napoli ragazzi diventano baristi grazie a Lavazza e Cesvi

Il programma di formazione di Fondazione Lavazza 'A Cup of Learning' arriva a Napoli. Il progetto, nato a livello internazionale nel 2017, si rivolge ai giovani in cerca di opportunità lavorative nel mondo del caffè e in particolare a coloro che provengono dai gruppi sociali più fragili. Nel capoluogo campano il progetto si è svolto in collaborazione con La Casa del sorriso di Cesvi, nel quartiere della periferia nord di San Pietro a Patierno. Qui si è svolto il training volto ad offrire gli strumenti migliori affinchè i partecipanti possano essere barista. L'edizione napoletana di 'A Cup of Learning' è stata fonte d'ispirazione nella scelta di raccontare il progetto in 'Mare Fuori'. Insieme a Cesvi, Lavazza ha organizzato un incontro tra i partecipanti al training e Massimiliano Caiazzo, tra gli attori della serie diventata un cult e protagonista di una campagna del progetto 'A Cup of Learning' che sarà lanciata il 1 febbraio. A usufruire del programma sono stati otto fra ragazzi e ragazze che hanno appreso direttamente da trainer Lavazza le tecniche di macinazione, il funzionamento delle macchine per l'espresso, i diversi metodi d'estrazione fino ad arrivare al mondo della latte art. Al termine del percorso hanno ottenuto un diploma di riconoscimento.



