2i Rete Gas, investiamo su Napoli perché ci crediamo

Duecentoquaranta milioni di euro di investimenti nell'arco di dodici anni di cui venti già messi a terra nel 2023 con importanti ricadute occupazionali sul territorio campano. Sono i numeri di 2i Rete Gas, seconda azienda in Italia per la distribuzione del gas con oltre 2000 dipendenti.

Tutto parte dal bando di fine 2022 con il quale 2i Rete Gas si è aggiudicata la gestione dell'impianto "Atem Napoli1" che serve Napoli, Ercolano, Portici, San Giorgio a Cremano, Torre Annunziata e Torre del Greco.

A spiegare i contenuti dell'affidamento da 240 milioni di euro è l'amministratore delegato del gruppo Francesco Forleo: "Grazie al Comune di Napoli - spiega al Corriere del Mezzogiorno - che è la stazione appaltante, tutto è avvenuto in maniera ordinata.

Parliamo dell'acquisizione degli impianti di sei comuni, per 400 mila punti di utenza, 1642 km di rete, numeri importanti. Per come è andata possiamo dire che Napoli è una storia di successo.

Nel 2023 abbiamo già messo a terra 20 milioni utilizzando società campane per la quasi totalità dei lavori e questa è già una ricaduta importante. Investiremo principalmente sulla manutenzione dell'intera infrastruttura, sulla digitalizzazione della rete e degli impianti attraverso i contatori elettronici e i sistemi di monitoraggio e controllo a distanza, sulla realizzazione di 125 chilometri di nuova rete e sul processo di riduzione dell'impatto ambientale di tutte le nostre attività.

Per noi Napoli - conclude Forleo - è fondamentale e se abbiamo investito qui è perché ci crediamo".



