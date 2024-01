150 trattori presidiano sede Regione ad Avellino

Sono arrivati da tutta la provincia di Avellino, soprattutto dalla Valle dell'Ufita e dalla Baronia, con circa 150 trattori che hanno invaso Collina Liguorini, il centro direzionale del capoluogo irpino dove si trova la sede della Regione Campania. Imponente il servizio delle forze dell'ordine ma anche oggi, come accaduto domenica ad Avellino e ieri a Grottaminarda, i manifestanti hanno garantito la massima collaborazione e non si sono verificate tensioni di sorta. Anche nella protesta di oggi non sono stati ammessi simboli di partiti e sindacati, accusati da agricoltori e imprenditori del settore di non aver difeso le ragioni della categoria e di un settore strategico per l'economia del Paese.

L'unica bandiera che sventola sui mezzi è il Tricolore. Contatti sono in corso con quanti manifestano in altre regioni e province per dar vita ad un coordinamento nazionale: l'obiettivo è quello di organizzare una manifestazione nazionale da tenersi a Roma.

Il presidio si concluderà alle 17.



