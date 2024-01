Nuovo sos da operatori nautica, servono più posti barca

Da oggi AFINA (Associazione Filiera Italiana della Nautica) e Confindustria camminano insieme anche per affrontare l'annoso problema della carenza dei posti barca.

Lo ha rilevato, a margine dell'accordo organizzativo siglato oggi far le due associazioni, Gennaro Amato leader di AFINA che in precedenti occasioni aveva sollevato la questione. "E' un problema che blocca la crescita della filiera nautica - ha affermato Amato rispondendo ai giornalisti - su 10 richieste solo 6 sono soddisfatte. Il 40 per cento di posti barca in meno.

Insieme dobbiamo lavorare per un nuovo sviluppo in Campania e nel resto del Paese per realizzare un progetto di 'marine', di portualità". Per Napoli Amato propone, "in termini di celerità e produttività, il porto di Mergellina con il prolungamento del molo di sovraflutto. Si possono ricavare fino a 350 nuovi posti barca creando posti di lavoro e dando respiro alla filiera".

Gennaro Amato ha colto l'occasione della firma dell'accordo organizzativo con l'Unione Industriali per annunciare anche - insieme con i consiglieri AFINA Antonio Schiano e Salvatore Capuano - che l'associazione "farà ricorso al Tar contro la decisione del Comune di Bacoli di vietare il carico e scarico dai camion delle imbarcazioni nel porto flegreo che rischia di mettere in ginocchio il settore della nautica".



