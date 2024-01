Nautica, accordo organizzativo Unione Industriali Napoli-AFINA

Un accordo di collaborazione e promozione della filiera nautica per il territorio, per l'indotto turistico e di conseguenza per le strutture che la nautica da diporto genera è stato firmato oggi tra Unione Industriali di Napoli e AFINA, l'Associazione Filiera Italiana della Nautica. L'intesa è stata sottoscritta dal presidente dell'Unione Industriali Costanzo Jannotti Pecci e da quello dell'AFINA, Gennaro Amato. "Con piacere, insieme col mio direttivo, abbiamo deciso di favorire l'iscrizione di alcuni nostri soci del territorio campano, 105 aziende, all'ente di palazzo Partanna" ha detto Amato. "L'intesa ci consente di esprimere un'azione importante e condivisa con Unione Industriali per lo sviluppo della nautica a partire dalle Marine, per la difesa della filiera. Un problema atavico che rischia di fermare la produttività. Inviteremo Jannotti Pecci a partecipare agli Stati Generali della Nautica dal 13 al 16 febbraio nel corso del Nauticsud".

Con il protocollo, che consentirà una programmazione per attivare un progetto di razionalizzazione destinato alle rispettive aree di presidio rappresentativo, si stabilisce, è stato rilevato, una collaborazione, paritaria e reciproca, tra le due associazioni. "E' un accordo di sistema - ha specificato Costanzo Jannotti Pecci - Superiamo, così, una fase di confronto non sempre produttivo proprio perché l'obiettivo è far sì che le forze sane del territorio possano insieme contribuire a quel tanto richiesto e non più rinviabile sviluppo economico del quale la filiera nautica può essere un tassello particolarmente importante".

In merito all'invito degli Stati Generali della Nautica da diporto, Jannotti Pecci ha detto: "Andremo soprattutto per ascoltare e capire come sia possibile che questa sinergia che sta nascendo oggi sviluppi gli effetti che tutti quanti vogliamo. Per le nuove Marine, invece, il tema delle soprintendenze necessita di un approccio più dialogante da parte degli organi di tutela, il che non significa non tener conto delle legittime osservazioni che vengono da parte della tutela dei beni ambientali, ma bisogna tener conto che non si vive soltanto di bellezza e di paesaggio. Si possono tranquillamente coniugare le due cose".



