Lancia sassi contro auto e pattuglia dei Cc, fermato

Ha lanciato sassi contro le auto in corsa, anche contro quella dei carabinieri. E' accaduto a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, dove solo dopo una violenta colluttazione, è stato fermato un 23enne di origini egiziane, senza fissa dimora. L'uomo era anche in possesso di lame e coltelli.

I militari sono intervenuti dopo diverse segnalazioni arrivate al 112. L'uomo stava lanciando sassi lungo la statale 145. Aveva appena frantumato il parabrezza di una macchina quando è stato individuato: aveva due sassi in mano, uno dei quali lo ha lanciato contro la pattuglia.

Dopo una violenta colluttazione, il 23enne è stato bloccato: nella manica della tuta un coltello a farfalla, addosso uno scalpello, una lama senza manico, 2 frammenti di vetro e vari pezzi di ferro arrugginiti e appuntiti. Uno dei militari ha subìto lesioni ritenute guaribili in 8 giorni di prognosi.

L'arrestato è in attesa di giudizio.



