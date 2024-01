Deteneva dieci cardellini, denunciato nel Napoletano

I militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Marigliano, unitamente a militari della stazione CC di Brusciano e a personale Lipu, nell'ambito della campagna fauna sicura, a Brusciano, hanno denunciato un 60 enne residente a Somma Vesuviana.

Nello specifico l'uomo veniva sorpreso, in seguito a perquisizione domiciliare, in possesso di numero 10 cardellini L'uomo deve rospondere di detenzione illecita di fauna protetta ma è stato denunciato anche per furto venatorio. I cardellini, una volta sequestrati, sono stati rimessi in libertà. I controlli continueranno a tutela della fauna.



