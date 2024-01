Città metropolitana, Guida 'direttore gentile' di Nisida

Il Direttore dell'Istituto Penale per i Minorenni di Nisida Gianluca Guida è stato insignito del riconoscimento "Direttore gentile" nell'ambito del programma delle iniziative relative all'assegnazione alla Città Metropolitana di Napoli del titolo di Capitale Nazionale di Costruiamo Gentilezza 2024, in rappresentanza dei comuni dell'area metropolitana aderendi alla rete dei Comitati Unici di Garanzia ed i Comuni della Daunia. La proclamazione, nella Sala consiliare di Santa Maria la Nova a Napoli, fa parte delle attività del laboratorio generativo di gentilezza applicata, tenuto dall'ideatore Luca Nardi. A consegnare il Premio anche Renata Monda, Presidente CUG della Città Metropolitana di Napoli e Coordinatrice della Rete CUG, Anna Vitiello, coordinatrice.

"Per l'impegno e la disponibilità profusa nel delicato ruolo di quotidiana accoglienza finalizzata alla risocializzazione dei ragazzi", recita la motivazione. "Ogni muro ha bisogno di varchi" ha affermato il Direttore Guida sottolineando "quanto sia importante l'accoglienza per i ragazzi a rischio devianza, da parte di chi rappresenta lo Stato, dai responsabili delle strutture agli educatori, dai pedagoghi a tutto il personale con cui essi si relazionano, soprattutto nell'ottica di un giusto reinserimento nella società. Occorre innanzitutto porsi in ascolto". Menzioni speciali per la Presidente del 'Centro antiviolenza e tutela dei diritti' Angela Losciale, Anna Cioffi, creatrice degli 'Itinerari gentili delle terre vesuviane', e Maria Manzo, Counselor, coach ed esperta in Mindfulness.

Installata una panchina viola nel Chiostro di Santa Maria la Nova. Domani cerimonia inaugurale per l'inizio dell'anno di Capitale Nazionale di 'Costruiamo Gentilezza' dalle alle 9.30 nella Sala Cinese della Reggia di Portici, con il passaggio della chiave simbolo dall'Assessore all'Istruzione, alle Pari Opportunità e alla Gentilezza della Città di Novara Giulia Negri alla Consigliera Delegata alla Scuola e alle Pari Opportunità della Città Metropolitana di Napoli, Ilaria Abagnale. Sarà installata una panchina viola nell'agrumeto della Reggia. Nello scorso fine settimana molti monumenti di comuni dell'area metropolitana sono stati illuminati di viola.



