Trattori in piazza anche ad Avellino

Arriva anche in Irpinia la protesta di agricoltori e imprenditori agricoli contro le politiche europee, i tagli ai benefit su gasolio e il ripristino dell'aliquota Irpef alla soglia più alta: decine di trattori ed altri mezzi agricoli hanno occupato oggi Piazza Kennedy, nel centro di Avellino.

Cartelli e striscioni sono stati esposti contro il caro-prezzi: "Siamo allo stremo - hanno detto gli agricoltori - per colpa di politiche che non tutelano il lavoro e la filiera agricola nazionale".

Domani, a Grottaminarda, nuova manifestazione con corteo che si concluderà nei pressi del casello autostradale dell'A16 Napoli-Canosa. Martedì, invece, è annunciato un presidio presso la sede di Avellino della Regione Campania nel centro direzionale di Collina Liguorini.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA