Rubano furgone con pedana a disabile, su social sos famiglia

Riusciva ad entrare in auto senza essere preso in braccio dai genitori ormai anziani. Riusciva, così, ad andare più facilmente dal medico, dalla nonna. Ma due sere fa, a Pianura, quartiere della periferia di Napoli, qualcuno ha rubato il furgone con pedana idraulica. Ed ora per Alessandro, giovane disabile, e per i suoi genitori, la vita è diventata molto più complicata.

La storia la racconta il deputato di Alleanza Verdi-Sinistra, Francesco Emilio Borrelli. La mamma di Alessandro si è rivolta a lui, la sorella del ragazzo ai social. "Qualcuno due notti fa ha ben pensato di rubare quest'auto, lasciando mio padre e mia madre in guai grossi, poiché per loro è assolutamente necessario avere una macchina sempre a disposizione per la condizione di salute di mio fratello, che purtroppo soffre di crisi epilettiche e può essere necessario trasportarlo di corsa in ospedale - ha scritto la sorella di Alessandro -. Al momento, i miei non possono permettersi l'acquisto di un'altra auto uguale a quella precedente (una Fiat Doblò), ecco perché sono qui: vi chiedo un aiuto, anche piccolo ma che possa essere prezioso per poter ridare ad Alessandro la sua macchina e il sorriso". Una vicenda, quella del furto, che Borrelli definisce "atto ignobile" e assicura: "Se il mezzo non sarà ritrovato attiveremo una raccolta fondi per aiutare Alessandro e la sua famiglia ad acquistare un nuovo furgone con pedana".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA