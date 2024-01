Perde controllo dell'auto, 62enne morta ad Avellino

Incidente stradale mortale nella tarda serata di ieri sulla Statale 7 bis, alle porte di Avellino. Una donna di 62 anni è morta alla guida della sua auto dopo essersi schiantata contro un muro di contenimento della carreggiata.

Si ipotizza che per cause al vaglio di carabinieri e Vigili del Fuoco, la donna ha perso il controllo dell'auto nel tratto che costeggia lo stabilimento della Fca. Inutili i soccorsi dei sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso



Riproduzione riservata © Copyright ANSA