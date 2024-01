Nel Salernitano una biblioteca sulla Shoah per bambini e ragazzi

Una biblioteca per bambini e ragazzi dedicata interamente alla Shoah: si trova a Campagna, nel Salernitano.

Ubicata all'interno del museo regionale della memoria e della pace "Giovanni Palatucci", la nuova Biblioteca della Pace "Paul Harris", con i suoi circa 180 volumi e decine di filmati, si inserisce nel suggestivo itinerario proposto all'interno delle diverse sale dell'unico museo della memoria in Campania, istituito nel 2008, che racconta quanto fu vissuto durante la Seconda Guerra Mondiale in due ex conventi di Campagna trasformati in centri di internamento per prigionieri politici ed ebrei. La nuova biblioteca della Pace "Paul Harris" è stata realizzata con fondi della Rotary Foundation e del locale Rotary Club Campagna-Valle del Sele, Distretto 2101.

"La Biblioteca per la Pace intitolata a Paul Harris - spiega all'ANSA Manuela Russo, presidente Rotary Campagna- sarà uno spazio culturale dove è possibile documentarsi, approfondire il vissuto di quegli anni e creare una cultura volta al rispetto e alla pace". Inaugurata oggi alla presenza di docenti universitari e del Governatore del Distretto Rotary 2101 Campania, Ugo Oliviero, la biblioteca sarà aperta tutti i giorni e al suo interno saranno promosse attività educative dedicate soprattutto ai bambini e ragazzi.



