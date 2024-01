Tenta di svaligiare un negozio, arrestato a Parete

La Polizia di Caserta ha arrestato a Parete un giovane di 24 anni, di origine rumena, ritenuto responsabile di tentato furto.

La Squadra Volante del Commissariato di pubblica sicurezza di Aversa è intervenuta per una segnalazione di un furto in corso in un esercizio commerciale. Sul posto, i poliziotti hanno sorpreso una persona che, coperta da alcune scatole in cartone posizionate in modo da nascondere la sua presenza e agevolata dal buio delle ore notturne, stava scassinando la porta di ingresso di un negozio di parrucchiere. L'uomo ha cercato di scappare, ma è stato raggiunto e bloccato. In suo possesso sono stati trovati strumenti da scasso, che sono stati sequestrati.

Il 24enne è stato già sottoposto a processo per direttissima e condannato a un anno e sei mesi di reclusione.



