Stalking, arrestato dopo denuncia della ex compagna

Quando ha visto che i carabinieri la stavano accompagnando a casa dopo averne raccolto la denuncia per stalking, ha inseguito la sua ex compagna ed ha tentato di speronare l'auto dei militari e per questo un quarantenne è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, maltrattamenti e stalking.

L'uomo, originario di Telese Terme, ma residente a Castelvenere, è ritenuto responsabile di comportamenti vessatori di cui avrebbe fatto le spese una donna di 45 anni con la quale aveva avuto una relazione per un anno, poi terminata.

La vittima, temendo per la sua incolumità, aveva infatti deciso di rivolgersi ai carabinieri denunciando le continue violenze fisiche, psicologiche ed i pedinamenti subiti già da diversi mesi.

All'uomo sono stati poi concessi gli arresti domiciliari.





