Sit-in al parco Mascagna contro le baby gang

Un sit-in contro il dilagare delle baby gang si è svolto nel pomeriggio a Napoli, al parco Mascagna, organizzato dai residenti, dalle associazioni Attivamente, Comitato per la Sicurezza dei Minori e degli Adolescenti, Mamme Antibullismo e Genas.

Un'iniziativa, si legge in un comunicato, "per dire basta alla violenza e richiamare le autorità competenti a garantire la sicurezza ai cittadini perbene".

Alla manifestazione ha partecipato il deputato Francesco Emilio Borrelli: "Ho voluto dare anche io il mio contributo scendendo in piazza accanto alle mamme che chiedono più sicurezza per i loro figli. La scorsa settimana l'ennesima aggressione ai danni di un tredicenne colpito a calci e pugni.

Da anni portiamo avanti la nostra crociata contro le baby gang, un fenomeno in forte ascesa che si traduce in una spirale di violenza senza fine. I giovani fuori sono una minaccia seria per la sicurezza delle nostre comunità, è un argomento che va affrontato con determinazione e continuità con azioni anche verso le loro stesse famiglie. Queste mamme meritano risposta".





