Sindaco Pomigliano, manifesti per ricordare Olocausto

"Quei manifesti installati sul Municipio sono soltanto un simbolo per ricordare alla cittadinanza il Giorno della memoria". È quanto ha affermato il sindaco di Pomigliano d'Arco, Raffaele Russo, specificando i motivi che hanno spinto la propria amministrazione comunale ad installare sulla facciata del municipio tre manifesti con la bandiera israeliana e la scritta "per non dimenticare", che ieri hanno indignato gli esponenti di "Rinascita", gruppo consiliare di minoranza.

I consiglieri d'opposizione avevano sottolineato che "per onorare la memoria bisogna schierarsi al fianco del popolo palestinese", ma il sindaco ha affermato che l'intento era ricordare il simbolo dell'Olocausto. "Non c'entrano nulla Israele e Palestina - ha concluso - abbiamo voluto installare i tre banner con la bandiera israeliana ed il simbolo dell'Olocausto per onorare il giorno della memoria che ricorre oggi, per ricordare ciò che è accaduto tanti anni fa con la morte di tantissimi ebrei. È, ripeto, solo un segno simbolico per ricordare alla cittadinanza il Giorno della memoria".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA