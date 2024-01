Realizzano strada nel Parco dei Monti Picentini, tre denunce

Hanno allargato una mulattiera a servizio di un fondo agricolo senza alcuna autorizzazione. Tre persone sono state denunciate dai carabinieri forestali per deterioramento dell'habitat di un sito protetto nel Parco dei Monti Picentini, nel territorio di Serino, in provincia di Avellino.

Con ruspe e mezzi meccanici hanno ricavato una strada a servizio di un castagneto. Per questo, dovranno rispondere di distruzione e deturpamento di bellezze naturali. L'area è particolarmente protetta in quanto sottoposta ai vincoli di zona a protezione speciale di interesse comunitario.



