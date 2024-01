Più controlli su raccolta differenziata, in arrivo neo ispettori

Asia Napoli mette in campo "nuove risorse fondamentali per una città sempre più green e rispettosa dell'ambiente". Pronti i nuovi Ispettori Ambientali e la nuova flotta di automezzi elettricidi ultima generazione: Saranno ufficialmente presentati martedì, 30 gennaio, in Piazza del Plebiscito, vigileranno sul corretto conferimento dei rifiuti da parte di cittadini, imprese e attività commerciali.

Con l'obiettivo di avere una raccolta differenziata sempre più efficiente ed efficace, i nuovi Ispettori - uomini e donne formati negli scorsi mesi da Asia e dal Comune di Napoli - rafforzeranno dunque le attività di controllo. Tra i loro compiti: accertare il corretto conferimento dei rifiuti e rilevare e sanzionare eventuali irregolarità. A partire dalle ore 10.00, inoltre, sarà esposta la flotta Asia - Vera di ultima generazione e a basso impatto ambientale. In piazza del Plebiscito ci saranno alcuni dei 177 nuovi veicoli endotermici e a motore elettrico da "zero emissioni". Tra questi, i nuovi costipatori da 3,5t (60 Kw, 12 ore di autonomia e una rumorosità ridotta a 70 db), che vanno ad aggiungersi alla dotazione di automezzi Asia Napoli sempre più caratterizzata da tecnologie innovative ed eco-sostenibili, si legge in una nota.

Spazio poi alla solidarietà. Alle ore 11.30, durante l'evento di presentazione dei nuovi Ispettori Ambientali, alla presenza del sindaco Gaetano Manfredi, ci sarà anche la simbolica consegna da parte di Asia Napoli di alcune coperte alla "Ronda del Cuore", un'associazione di volontariato che le distribuirà ai senza fissa dimora. Le coperte, destinate alle persone in difficoltà, sono state ottenute grazie alla raccolta differenziata degli indumenti nella città di Napoli, eseguita per conto di Asia dalla cooperativa Ambiente Solidale.

All'evento saranno inoltre presenti anche Domenico Ruggiero, amministratore unico di Asia Napoli e Vincenzo Santagada, assessore alla Salute e al Verde del Comune di Napoli.



