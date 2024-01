La città di Napoli è stata insignita del titolo di "Capitale nazionale Costruiamo Gentilezza 2024" come ente capofila in rappresentanza della zona territoriale costituita dai comuni dell'area metropolitana.

Nell'ambito del Progetto "Capitale Nazionale Gentilezza 2024" è prevista nelle serate del 27 e 28 gennaio l'illuminazione della Fontana del Nettuno in Piazza Municipio e del Colonnato di San Francesco di Paola in Piazza Plebiscito



