Massimiliano Gallo direttore del Tasso di Sorrento, 'una gioia'

"Dirigere un teatro richiede un grande senso di responsabilità e, al tempo stesso, gioia e uno sguardo incantato verso il futuro. Il teatro comunale di Sorrento è da un secolo che propone cultura sul territorio. La mia mission è quella di riposizionare il Teatro Tasso attraverso una serie di eventi artistici di grande spessore e riportarlo alla dimensione che merita: quella internazionale". Lo ha detto Massimiliano Gallo, neo direttore artistico del Teatro Tasso di Sorrento, che riapre dopo un periodo di adeguamento e ha inaugurato la stagione con Isa Danieli, che ha proposto brani di autori che hanno scritto per lei (da Ugo Chiti a Erri De Luca, da Eduardo De Filippo a Roberto De Simone), con un ricordo per il grande amico Enzo Moscato, recentemente scomparso e "sempre nel cuore".

"Dopo una pausa, necessaria per portare a termine una massiccia operazione di restyling e di adeguamento tecnologico, il sipario del teatro comunale Tasso torna ad aprirsi alla città", ha dichiarato il sindaco di Sorrento, Massimo Coppola.

"Un luogo di eventi, arte, cinema, musica, danza e, naturalmente, teatro da fruire tutto l'anno. Un aggregatore di cultura per i nostri cittadini - ha aggiunto - per i giovani del nostro territorio, per gli ospiti che scelgono Sorrento come destinazione di viaggio. Nuovo palco, nuove sedute, percorsi sensoriali per i non vedenti, sale multifunzionali e tanto altro. Il tutto per accogliere anche la prestigiosa stagione di spettacoli che, grazie ad un direttore artistico come Massimiliano Gallo, apriremo questa sera. Madrina d'eccezione Isa Danieli, una grandissima signora del teatro, del cinema e del piccolo schermo".



