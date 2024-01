Inzaghi, 'per la Salernitana con la Roma servirà gara perfetta'

"Lunedì affrontiamo una grande squadra e servirà la classica partita perfetta". Lo ha detto Filippo Inzaghi, allenatore della Salernitana, presentando in conferenza stampa la partita contro la Roma.

"Fa piacere - afferma Inzaghi - ritrovare Daniele De Rossi sulla panchina che ha sempre sognato, e gli faccio un grande in bocca al lupo. La Roma con il nuovo allenatore ha cambiato qualcosa ma io sono concentrato sulla mia squadra. Non abbiamo nulla da perdere ma tutto da guadagnare, sono convinto che faremo una grande gara sperando che questa volta il risultato ci premi. Giochiamo di nuovo in casa davanti alla nostra gente e abbiamo una grande opportunità per fare un'impresa".

Inzaghi resta fiducioso nonostante la classifica: "Gli applausi dei tifosi prima della gara col Genoa mi hanno sorpreso perché la gente non regala niente quindi hanno dimostrato di aver riconosciuto lo spirito giusto della squadra in queste ultime gare ed è stato un peccato non aver regalato una vittoria a tutti loro. Dopo l'ultima partita eravamo delusi per il risultato perché il pubblico meritava una vittoria ma siamo ripartiti ancora più convinti. I ragazzi si allenano molto bene e penso siamo pronti per fare una grande vittoria. Dobbiamo continuare sulla strada del gioco e della lotta come nelle ultime partite".

Per il tecnico della Salernitana è necessario "andare avanti su quello che stiamo facendo cambiando l'esito dei punteggi ma non le prestazioni. Con il Genoa abbiamo fatto una buona partita e meritavamo un risultato positivo. I risultati degli altri non devono abbatterci ma devono stimolarci a fare sempre di più.

Abbiamo vinto due partite fino a questo momento ma l'anno scorso in questo momento le vittorie erano quattro quindi le difficoltà ci sono sempre state. La prossima settimana recupereremo tanti giocatori importanti, in questo mese le assenze si sono fatte sentire. La squadra dal punto di vista della voglia e del gioco c'è sempre stata, sono convinto che se le prestazioni continueranno ad essere così prima o poi la situazione girerà a nostro favore anche dal punto di vista dei risultati".



