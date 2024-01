Incidente stradale alle porte di Avellino, due feriti

Incidente stradale alle porte di Avellino con due auto coinvolte in via Pianodardine. Ad avere la peggio gli occupanti di una delle auto che dopo l'impatto si è ribaltata.

L'uomo alla guida è stato liberato dai Vigili del Fuoco e trasportato in ospedale. Le sue condizioni non sarebbero preoccupanti. La ragazza che era a bordo con lui ha subito lievi contusioni.

La donna alla guida dell'altra auto, originaria di Paternopoli, se l'è cavata con un grosso spavento dopo essere stata visitata sul posto dai sanitari del 118.



