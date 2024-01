Giustizia: Troianiello (Coa Napoli), servono uomini e mezzi

Carenze di mezzi ma anche di personale - in alcuni uffici dei sette tribunali che rientrano nel distretto della Corte di Appello di Napoli - sono state segnalate dalla presidente dell'Ordine degli avvocati di Napoli, Immacolata Troianiello, nel corso del suo intervento durante la ceriimonia di inaugurazione dell'anni giudiziario a Napoli.

"Nel nel Circondario di Torre Annunziata, gli Uffici, proprio di Torre Annunziata, soffrono di una endemica ed insopportabile carenza di organico, già attenzionata varie volte senza riscontro alcuno. Molti dei Giudici di Pace trattano le prime udienze anche a due anni di distanza dall'iscrizione a ruolo, anche a causa dei reiterati rinvii d'ufficio", ha aggiunto e parlano di rinvii ne ha ricordati due "che sono stati effettuati nelle nostre aule, un GdP ha rinviato per la precisazione delle conclusioni al 2026 ed un rinvio in Corte d'appello al 2027".

"In questa importante cerimonia, dove si celebra, tra bilanci e propositi, il comune bene della vita che si chiama Giustizia, voglio ricordare il nostro prestigioso, ma anche, e soprattutto, delicato compito che non è solo quello di rappresentare l'avvocatura, ma quello di esortarla a tendere verso standard sostanziali e professionali elevati, idonei a garantire una assistenza di qualità al cittadino che si rivolge alla giustizia", ha detto ancora.



