Giorno memoria: bandiere a mezz'asta al Comune di Napoli

Bandiere a mezz'asta, a Palazzo San Giacomo e a Via Verdi, sede del Consiglio Comunale di Napoli, per la giornata della memoria.

Ieri il Comune ha ricordato l'orrore della Shoah nei luoghi della città che tengono vivo il ricordo delle vittime di quella tragedia. Il sindaco Gaetano Manfredi è intervenuto alle cerimonie in via Luciana Pacifici, la strada del Borgo Orefici che porta il nome della bimba ebrea nata a Napoli e morta, ad appena otto mesi, sul convoglio diretto al campo di sterminio di Auschwitz, e presso le pietre d'inciampo in piazza Bovio dove sono presenti, all'altezza del civico 33, 9 pietre d'inciampo in memoria di altrettanti cittadini deportati ad Auschwitz.



