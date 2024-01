Frodi per 258 milioni scoperte lo scorso anno

Lo scorso anno le forze dell'ordine nel territorio del distretto della Corte di appello di Napoli hanno scoperto frodi al bilancio nazionale e comunitario per circa 258 milioni di euro. È quanto emerge dalla relazione del presidente facente funzioni della Corte di appello di Napoli, Eugenio Forgillo, illustrata in occasione della cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario a Napoli.

Nel settore dei pubblici incanti sono risultati oggetto di assegnazione irregolare somme per 28 milioni di euro. Il presidente Forgillo ha evidenziato inoltre come "il tema dell'abuso di ufficio costituisca una consistente parte delle indagini delle forze dell'ordine in questo territorio ".

Droga: a Napoli lo scorso anno registrata impennata di reati

A Napoli lo scorso anno si è registrata una impennata di reati legati agli stupefacenti. È quanto emerge dalla relazione del presidente della Corte di appello di Napoli per la cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario, in corso a Castel Capuano a Napoli. Le contestazioni per associazione per produzioni e traffico di droga in dodici mesi sono aumentate del 50 per cento. Per i reati predatori rilevante è la crescita in termini percentuali dei casi di furti di automezzi carichi di derrate alimentari (+240 per cento) mentre le rapine in banca sono aumentate del 29,55 per cento.

Terra dei fuochi, in un anno 4 arresti e 152 denunce

Nell'azione di contrasto all'abbandono e all'incendio di rifiuti nel territorio della cosiddetta 'Terra dei fuochi' lo scorso anno 4 persone sono state arrestate in flagranza di reato mentre altre 152 sono state denunciate. Il dato emerge dalla relazione del presidente della Corte di appello di Napoli, Eugenio Forgillo, per l'inaugurazione dell'anno giudiziario. Nello stesso territorio sono stati scoperte aree trasformate in discariche abusive.



