Assemblea provinciale M5s a Salerno, 'continuiamo a crescere'

"La Campania conta attualmente 3500 iscritti al Movimento 5 Stelle e oltre 30 gruppi territoriali formati, con la provincia di Salerno in prima linea in questo processo di radicamento. Il sostegno e l'entusiasmo degli attivisti sono il cuore pulsante del Movimento, che continua a crescere e a rafforzarsi sotto il nuovo corso del presidente Conte". Lo ha detto il coordinatore regionale del Movimento 5 stelle in Campania Salvatore Micillo, durante l'assemblea provinciale del Movimento 5 stelle a Salerno.

"Il nostro impegno politico continuo sui territori sta attirando sempre più persone verso una partecipazione attiva e concreta", ha aggiunto la coordinatrice provinciale del Movimento 5 stelle di Salerno, Virginia Villani. "Il Movimento si sta radicando in maniera sempre più organizzata e strutturata sui territori, con già dieci gruppi territoriali costituiti nella provincia di Salerno. Siamo vicini ai cittadini e alle loro necessità, e questo radicamento crescente ci prepara alle prossime competizioni elettorali", ha proseguito.

All'assemblea provinciale hanno partecipato anche l'ex presidente Inps Pasquale Tridico, il deputato Agostino Santillo, l'eurodeputato Mario Furore, i senatori Anna Bilotti e Francesco Castiello, nonché i consiglieri comunali della provincia.





