Anagrafe canina, in Campania sospesa procedura su tracciabilità

"In merito all'applicazione della procedura relativa all'obbligo di registrazione all'anagrafe canina per definire la tracciabilità, in considerazione dei chiarimenti sull'applicabilità fattuale richiesti da cittadini e associazioni, è stata data indicazione agli uffici regionali di avviare un confronto con le parti interessate, per definire regole condivise nell'esclusivo interesse degli animali e dei loro proprietari, nell'ambito delle normative regionali, nazionali ed europee. Nelle more di tale confronto, è stata data l'indicazione di sospendere la procedura in atto". E' quanto si legge in una nota della Regione Campania.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA