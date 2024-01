Amalfi, restaurato il pannello ceramico della Porta della Marina

Con i suoi colori brillanti, dopo un impegnativo lavoro di restauro, recupera lo splendore originario il grande pannello ceramico della Porta della Marina, a Amalfi, opera del maestro Renato Rossi, uno dei padri fondatori dell'arte della maiolica in Costiera Amalfitana.

La gigantografia in cotto maiolicato raffigura il ruolo di crocevia di Amalfi tra Oriente e Occidente e vuole raccontare a turisti e cittadini la grandezza dell'antica Repubblica Marinara. "Si rimane estasiati nell'ammirare questo risultato straordinario", commenta il sindaco di Amalfi, Daniele Milano.

"Abbiamo memoria delle condizioni di partenza in cui versava il pannello, usurato dal tempo e non solo. E' la porta di ingresso che si apre verso il cuore antico della città, con scorci sulla cattedrale di Sant'Andrea. L'opera rientra nel grande progetto di restauro dei beni culturali cosiddetti 'minori', insieme alla statua di Flavio Gioia e alle lapidi commemorative".

Con la riconsegna alla città del pannello ceramico di Rossi, al quale è stata restituita la sua originaria bellezza policroma, "si completa una prima fase del processo di salvaguardia del patrimonio artistico-architettonico di Amalfi", commenta la consigliera delegata ai Beni Culturali, Enza Cobalto.

Il pannello, che descrive le rotte seguite dalle galee amalfitane lungo il bacino del Mediterraneo, crocevia di popoli e di culture, è tornato ad occupare la parete sulla quale venne installato fin dall'inizio. Realizzato a fine anni '30, spicca per l'utilizzo dei colori tipicamente mediterranei.

Completamente smontata lo scorso anno, la gigantografia in cotto è stata sottoposta a una certosina ricostruzione delle parti ammalorate dall'usura del tempo e dalle condizioni climatiche.





