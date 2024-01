Abusi su minorenne,dirigente scolastico e madre denunciano tutto

Avrebbe abusato diverse volte di una ragazza minorenne e per questo un quarantaquattrenne di Benevento è stato arrestato dai carabinieri in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale del capoluogo sannita su richiesta della locale Procura. L'accusa per lui è di violenza sessuale aggravata.

Le indagini dei militari, partite dalla denuncia della dirigente scolastica di Benevento e anche dalla querela presentata dal genitore della minore, hanno permesso di ricostruire come l'uomo, abusando del rapporto familiare instaurato con la ragazza, in tempi diversi e minacciando la vittima di percosse, in più occasioni dal dicembre 2022, ha costretto la minore a subìre abusi. Tra le minacce anche quella di non raccontare le violenze alla madre.



