Operazione "Alto Impatto" in Irpinia

In corso in provincia di Avellino controlli straordinari nell'ambito dell'operazione "Alto Impatto" per prevenire e contrastare i reati predatori e i furti nelle abitazioni. Nei servizi sono impiegate anche le unità speciali dei carabinieri del Cio del 10° Reggimento Campania.

Nelle ultime 40 ore, cinquanta pattuglie hanno presidiato l'hinterland di Solofra e la Valle dell'Irno, al confine con la provincia di Salerno. Altre sessanta sono state impiegate sul territorio della Valle del Calore. In entrambe queste aree, nelle ultime settimane si sono registrati numerosi episodi di raid in esercizi commerciali e nelle abitazioni. Controllati complessivamente quasi seicento veicoli e identificate altrettante persone tre delle quali sono state denunciate per guida in stato di ebbrezza e altre tre, con pregiudizi di polizia, proposte per il foglio di via obbligatoro.



