Nuove divise per i 1.261 postini di Napoli e provincia

Cambio d'abito per 1.261 portalettere partenopei: un nuovo design con tessuti riciclabili per tutelare l'ambiente e capi, si assicura, capaci di proteggere dal freddo in inverno ed altamente traspiranti per fronteggiare i periodi più caldi, con i colori classici di Poste italiane, il giallo e il blu, a cui si aggiunge il grigio.

Dopo cinque anni, dunque, cambiano le divise di chi ogni giorno lavora nel circuito del recapito consegnando ai cittadini pacchi e servizi a domicilio.

Le divise, realizzate tenendo conto dei suggerimenti raccolti con un sondaggio interno realizzato in fase di progettazione, si aggiungono ad altre dotazioni fornite ai postini del Napoletano: tra queste ci sono i nuovi palmari che permettono di offrire a domicilio servizi come il pagamento dei bollettini di conto corrente o l'invio di una raccomandata.

"Le divise invernali e estive fornite ai portalettere di Napoli e provincia sono ispirate ai valori di sostenibilità ambientale e sicurezza, fondamentali per Poste Italiane: in questo senso, sia i materiali utilizzati che i fornitori sono certificati - spiega Lucio Micillo, responsabile Qualità del recapito per la città di Napoli -. Le nuove tenute dei postini, facilmente individuabili dalla popolazione, si possono considerare a tutti gli effetti dei dispositivi di protezione individuale". Poste rilancia l'impegno sul piano dell'efficienza ecologica anche con una flotta di mezzi "green" in costante incremento. "Oggi viaggiano a Napoli e provincia circa 200 tra veicoli ibridi e elettrici. Sono mezzi orientati in particolare all'e-commerce con tre e quattro ruote, attrezzati con vani di carico che consentono di trasportare volumi maggiori", aggiunge Micillo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA