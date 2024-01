Napoli ufficializza il centrocampista belga Dendoncker

Il Napoli ha ufficializzato l'acquisto di Leander Dendoncker, centrocampista dall'Aston Villa. Lo ha ufficializzato sui social il presidente Aurelio De Laurentiis scrivendo "Benvenuto Leander". Il 28nne nazionale belga arriva al Napoli in prestito con un diritto di riscatto a fine stagione per 9 milioni di euro. Dendoncker si unisce oggi al Napoli e farà allenamento verso il match di domenica a Roma contro la Lazio.

Dendonker è il quarto acquisto nel mercato invernale del Napoli, dopo gli arrivi al club azzurro di Ngonge, Mazzocchi e Traoré. Il club azzurro sta ora chiudendo l'acquisto dall'Udinese del difensore centrale Nehuen Perez, 23nne argentino su cui si sarebbe trovato un accordo per 18 milioni di euro.



