Lite per debito finisce a coltellate, 50enne in carcere

Si è recato a casa di un 50enne chiedendo la riscossione di un pregresso debito, discutendo e litigando, e finendo per essere accoltellato. È accaduto a Gricignano d'Aversa (Caserta); il presunto debitore è stato arrestato e condotto in carcere dalla Polizia di Stato per tentato omicidio, mentre il creditore è finito in ospedale in prognosi riservata con una profonda ferita all'addome. I poliziotti del commissariato di Aversa sono intervenuti su richiesta del 50enne, che aveva segnalato al 113 l'intrusione nella propria abitazione di due sconosciuti, e che, per difendersi, ne aveva colpito uno con un coltello. Sono partite le indagini e sono subito emerse delle contraddizioni nel racconto del 50enne. È stato così rintracciato il ferito, che era in ospedale; questi ha raccontato che conosceva da tempo il 50enne e che si era recato a casa sua per farsi pagare un vecchio debito, e al culmine di una lite, era stato aaccoltellato.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA