Linee telefoniche e radio danneggiate a Ischia

Ha danneggiato per ben tre volte il traliccio di un ripetitore del segnale dei telefonini ed i carabinieri lo hanno scoperto e denunciato: succede a Forio dove un 55enne, nella zona collinare di Santa Maria al Monte, secondo le ricostruzioni avrebbe provocato (per motivi ancora da chiarire) danni ad un ripetitore di linee radio e telefoniche, tranciandone i cavi di alimentazione con arnesi specifici poi recuperati e sequestrati dai militi.

Per questo motivo gli uomini del capitano Tiziano Laganà lo hanno denunciato per danneggiamento e attentato a impianto di pubblica utilità.

Nell'ambito dei controlli ai porti i militari hanno poi fermato un 68enne trovato in possesso di due documenti d'identità intestati ad altre persone e 3 carte bancomat riconducibili ad altrettanti correntisti; tessere e documenti sono poi risultati smarriti e l'uomo è stato denunciato e proposto per il foglio di via obbligatorio dall'isola mentre altre tre persone sono state segnalate alla Prefettura per uso di stupefacenti.

Dovrà rispondere invece di abusivismo edilizio un 53enne napoletano, proprietario di un fondo nel comune di Forio: nell'area, sottoposta a vincolo paesaggistico e ambientale, aveva realizzato una struttura di circa 300 metri quadri, circondata da mura lunghe 25 metri; sia la struttura che il terreno sono stati sequestrati



Riproduzione riservata © Copyright ANSA