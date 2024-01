Legnini, rispetto legalità è prioritario in ricostruzione Ischia

"Il rigoroso rispetto della legalità, delle normative antimafia e di sicurezza costituiscono obiettivo prioritario ed impegno preciso della governance dell'emergenza e della ricostruzione" a Ischia. Lo afferma il commissario straordinario per la ricostruzione, Giovanni Legnini, intervenendo sulla vicenda di Salvatore Langellotto, l'imprenditore (condannato per concorso esterno in associazione camorristica) assunto da una ditta che aveva vinto il lotto della gara d'appalto bandita da Sma Campania relativo al trasporto del fango franato.

"La legalità e la trasparenza devono essere garantite in tutte le fasi della ricostruzione e della gestione dell'emergenza", e sono "condizione essenziale nella gestione di tutti i relativi lavori e affidamenti - sottolinea Legnini - e questo è un obiettivo che mi sono posto fin dal primo giorno del mio insediamento. In un territorio e in una comunità che è stata vittima di due catastrofi naturali non ci può essere spazio per infiltrazioni da parte di soggetti collegati alla criminalità, né tolleranza per comportamenti opachi. I presidi di legalità che la nostra legislazione prevede sono tutti operativi, rafforzati dalle ulteriori intese sottoscritte e dalle costanti attività di monitoraggio svolte da tutte le istituzioni, e sono certo che tutte le articolazioni dello Stato garantiscono la massima vigilanza, mettendo in atto le necessarie attività di prevenzione di eventuali condotte illecite ed di pronta repressione di eventuali reati".

Nello specifico della vicenda che riguarda Langellotto, il commissario Legnini "si è attivato, di concerto con il sindaco di Casamicciola, per assumere tutte le iniziative necessarie di loro competenza per evitare qualunque dubbio di opacità e garantire la correttezza delle procedure relative su lavoro in corso. La Sma, società in house della Regione Campania, nominata soggetto attuatore, ha già reso pubblico di aver chiesto ed ottenuto rassicurazioni da parte della GF Service, società aggiudicataria di un lotto dei lavori gestiti da Sma, circa l'attivazione delle procedure di licenziamento della persona interessata".



