Camera Penale Napoli, diritto penale usato per consenso politico

"Il Legislatore, il Governo e più in generale la politica continuano a muoversi nel solco di quanto già fatto dai loro predecessori negli ultimi 30 anni, utilizzando il diritto penale come strumento di consenso politico e solleticando gli istinti populisti che, purtroppo, continuano ad avere un grande seguito nel nostro Paese". Lo sottolinea l'avvocato Marco Campora, presidente Camera Penale di Napoli, che, all'ANSA, anticipa i contenuti del suo intervento per l'inaugurazione dell'anno giudiziario che a Napoli è previsto domani.

"In poco più di un anno di legislatura - continua il presidente Campora - sono stati introdotte più di dieci nuove fattispecie di reato sull'onda di presunte emergenze che, nella stragrande maggioranza dei casi, semplicemente non esistono".

Per Campora, ormai, "siamo fuoriusciti inspiegabilmente dal novero degli strumenti concretamente esperibili, quali l'amnistia e l'indulto solo la diminuzione del catalogo di reati e la riduzione delle pene potranno riportare i nostri istituti penitenziari nel perimetro della legalità e dell'umanità".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA